22 ottobre 2019- 16:11 Russiagate: Vito, 'Copasir organo bipartisan, da Conte quadro chiaro'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “È nostro compito animare il Copasir di uno spirito bipartisan, di porlo al di sopra delle polemiche e di sottrarlo alla dialettica politica. Quest’ultima è giusta e necessaria, ma andrebbe sviluppata nelle Aule del Parlamento". Lo afferma Elio Vito, deputato di Forza Italia e componente del Copasir, in un'intervista a 'Formiche.net.'."Il Comitato, invece, è un’altra cosa, è unico nel suo genere -spiega l'esponente azzurro- e sicuramente non ha tra i suoi compiti quello di condurre inchieste, ma ha funzioni di controllo parlamentare. E questo punto, che la legge evidenzia in modo chiaro e inequivocabile, sembra sfuggire leggendo i giornali e le dichiarazioni di questi giorni. Sono certo che dall’audizione del presidente del Consiglio emergerà un quadro molto più chiaro". "Da un punto di vista più generale, mi permetto di dire che il rapporto con gli Usa è saldo e deve continuare a esserlo. Si tratta non solo di una necessità politica, ma anche di sicurezza nazionale. La nostra sicurezza è legata alla nostra adesione al Patto atlantico e a valori occidentali, espressione di un chiaro sistema internazionale”.