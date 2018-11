5 novembre 2018- 12:34 Ryanair: a ottobre traffico +11% con 13,1 mln clienti

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - Cresce a ottobre il traffico passeggeri di Ryanair. L'incremento complessivo è stato dell'11% con 13,1 milioni di clienti e un coefficiente di riempimento del 96%. Nel dettaglio, il traffico passeggeri di Ryanair è aumentato del 7% con 12,6 milioni di clienti e un coefficiente di riempimento del 96% e quello di Lauda è stato pari a mezzo milione di clienti con un coefficiente di riempimento dell’89%. “Il traffico Ryanair nel mese di ottobre, che include il traffico di Lauda, è cresciuto dell’11% per un totale di 13,1 milioni di clienti, grazie a tariffe basse e al continuo successo della programmazione estiva di Lauda", commenta Kenny Jacobs, chief marketing officer di Ryanair. "Durante il mese di ottobre, siamo stati costretti a cancellare poco più di 300 voli a causa di uno sciopero di 5 giorni del personale dell’aeroporto di Bruxelles Zaventem, di avverse condizioni meteorologiche (tempeste invernali) e della continua carenza di personale dei controllori del traffico aereo in Regno Unito, Germania e Francia. Abbiamo operato oltre 71.400 dei voli previsti, di cui oltre l’80% è arrivato in orario, continuando a offrire le tariffe più basse con una puntualità migliore rispetto ad ogni altra principale compagnia aerea europea”.