RYANAIR: ACERBO (PRC), GOVERNO FACCIA RISPETTARE COSTITUZIONE

13 dicembre 2017- 18:58

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Il comportamento di Ryanair merita l'immediata interdizione dagli aeroporti italiani e del resto d'Europa. I contratti irlandesi e la condotta antisindacale di Ryanair sono inaccettabili. Ci fa piacere che avvicinandosi le elezioni se ne accorgano tutti. Però alle parole dovrebbero seguire i fatti da parte di chi ha la responsabilità del governo e anche in sede europea. Il governo faccia rispettare la Costituzione!". Ad affermarlo in una nota è Maurizio Acerbo, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea.Ryanair, aggiunge, "che ha ottenuto regali e agevolazioni pubbliche fa quello che gli pare grazie alla complicità del nostro come degli altri governi europei. Se si comporta in questa maniera è perchè lo si è consentito. Ma al contrario di altre tipologie di impresa Ryanair non può delocalizzare. Se non accetta la nostra Costituzione gli andrebbe detto chiaro e tondo che non può volare da e per Italia. Perché l'Italia e l'Ue non impongono regole?", conclude.