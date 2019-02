19 febbraio 2019- 16:07 Ryanair: Aeroporti Puglia, due nuove rotte da Bari e Brindisi per Malpensa

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - Dal prossimo mese di aprile Ryanair opererà due nuove rotte da Milano Malpensa a Bari (sei volte a settimana) e Brindisi (tutti i giorni). I nuovi collegamenti fanno parte del programma estivo 2019 della compagnia irlandese. Ad annunciarlo è Aeroporti di Puglia in una nota. "I nuovi collegamenti operati da Ryanair tra Milano Malpensa e gli aeroporti di Bari e Brindisi rafforzano ulteriormente - dichiara il presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti - l'offerta per la Puglia e per tutta l'area del sud est del nostro Paese, migliorando così i già eccellenti livelli di connessione verso le principali destinazioni europee ed intercontinentali che dal secondo hub italiano si possono raggiungere."