RYANAIR: AL VIA TRATTATIVA CON PILOTI, OBIETTIVO ACCORDO ENTRO GENNAIO

9 gennaio 2018- 16:45

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Un contratto unico nazionale per i piloti di tutte le basi italiane di Ryanair. E' questo l'obiettivo della proposta che oggi l'Anpac, l'associazione professionale di piloti e assistenti di volo, ha presentato alla compagnia low cost irlandese nel primo incontro che ha dato il via al confronto che dovrebbe chiudersi con un accordo entro il mese di gennaio. Dopo le forti tensioni dell'autunno scorso tra Ryanair e la categoria dei piloti, l'aviolinea guidata da Michael O'Leary ha deciso di riconoscere i sindacati dei piloti e ha avviato un confronto con le organizzazioni rappresentative della categoria nei diversi Paesi in cui opera. E oggi la delegazione guidata dal capo del personale Eddie Wilson e il capo delle operazioni Peter Bellew ha fatto tappa a Roma per affrontare le questioni legate alla rappresentanza e al contratto di lavoro. "È stato un incontro molto costruttivo: abbiamo presentato una nostra proposta iniziale di contratto e l'azienda l'ha recepito costruttivamente", ha riferito il segretario esecutivo dell'Anpac Stefano De Carlo, al termine dell'incontro che si è svolto presso un hotel nel centro di Roma. "Hanno ritrovato degli elementi positivi che analizzeranno in dettaglio nei prossimi giorni. L'approccio - ha sottolineato - è stato buono, non conflittuale. Faremo un nuovo incontro entro il mese di gennaio". Anche per Wilson, quello di oggi "è stato un incontro molto produttivo". "L'Anpac - ha detto- ha fatto molto del lavoro e speriamo di arrivare ad un accordo entro fine mese".