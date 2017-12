RYANAIR: ANPAC, PILOTI E ASSISTENTI VOLO IN SCIOPERO IL 15 DICEMBRE

7 dicembre 2017- 12:11

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - Piloti e assistenti di volo di delle basi italiane di Ryanair incroceranno le braccia il prossimo 15 dicembre dalle 13 alle 17 per lo sciopero proclamato dall'Anpac. "Dopo aver esperito senza esito tutti i tentativi di dare avvio a un percorso negoziale formale per il riconoscimento dei propri diritti e per avere un contratto collettivo di lavoro nazionale -sottolinea in una nota - il personale navigante di Ryanair aderente ad Anpac ha votato a larghissima maggioranza per la prima dichiarazione di sciopero dalle 13 alle 17 del prossimo 15 dicembre".Lo sciopero, rileva, "interesserà tutti i voli in partenza dalle basi italiane ed è stato dichiarato non per mere rivendicazioni economiche ma per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti previsti dall’ordinamento nazionale italiano e per vedere riconosciuto il diritto dei Piloti e degli assistenti di volo di Ryanair operanti stabilmente sulle basi italiane ad essere rappresentati a livello nazionale da propri rappresentanti regolarmente eletti ed organizzati nell’ambito delle associazioni sindacali nazionali". Lo scopo finale dell’azione di sciopero, aggiunge l'Anpac, "è l’ottenimento di un contratto collettivo unico che regoli i rapporti di lavoro di tutti i piloti e assistenti di volo Ryanair operanti sulle basi italiane e il superamento delle disparità che oggi caratterizzano i rapporti di lavoro del personale navigante".