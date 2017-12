RYANAIR: ANPAC, PILOTI E ASSISTENTI VOLO IN SCIOPERO IL 15 DICEMBRE (2)

7 dicembre 2017- 12:11

(AdnKronos) - Anpac, forte dell’elevatissima rappresentatività raggiunta tra il personale navigante Ryanair operante in Italia, auspica "che quanto prima il management di Ryanair apra le porte a un dialogo costruttivo e positivo con i rappresentanti dei propri piloti e assistenti di volo che consenta di consolidare e sviluppare il proprio posizionamento industriale sul territorio nazionale italiano garantendo al contempo al proprio personale navigante adeguate condizioni di lavoro ed il rispetto dei propri diritti fondamentali".Analoghi percorsi sono in corso negli altri paesi europei in cui opera Ryanair, in accordo alle diverse legislazioni nazionali, con le medesime rivendicazioni e per stabilire un piano virtuoso di relazioni industriali in Ryanair a livello di quanto già in essere in altre compagnie aeree transnazionali come easyJet, Norwegian e Vueling.Anpac conferma che l’azione sindacale del 15 dicembre sarà effettuata nel pieno rispetto della normativa nazionale italiana limitando al massimo i disagi dei passeggeri.