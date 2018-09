20 settembre 2018- 19:14 Ryanair: Antitrust avvia procedimento su nuova policy bagagli

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Finisce nel mirino dell'Antitrust la nuova policy sui bagagli introdotta da Ryanair. L'authority ha avviato, infatti, secondo quanto s'apprende, un procedimento nei confronti della compagnia low cost irlandese per verificare se le nuove regole introdotte nelle scorse settimane sui prezzi per il trasporto dei bagagli a mano si configurino come pratica commerciale scorretta.Il trasporto del bagaglio a mano "costituisce un elemento essenziale del trasporto aereo di persone e quindi prevedibile del servizio medesimo". Pertanto, questa pratica potrebbe "alterare la trasparenza tariffaria per confrontare le offerte dei diversi vettori".