25 ottobre 2019- 13:25 Ryanair: aperto terzo hangar in Aeroporto Bergamo con 20 nuovi posti di lavoro

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Ryanair, con un investimento di oltre 2 milioni di euro e supportando 20 nuovi posti di lavoro, ha aperto oggi il suo terzo hangar per la manutenzione dei propri aeromobili all'aeroporto di Milano Bergamo. La compagnia aerea ha investito oltre 4,5 milioni di euro in questo impianto all'avanguardia per la manutenzione degli aeromobili a Bergamo, partendo nel 2016 con un solo hangar. La stazione di manutenzione di Milano Bergamo, una delle oltre 70 in Europa, conta ora 3 hangar e oltre 100 ingegneri e tirocinanti, ed è la terza più grande struttura di questo tipo per Ryanair in Europa. Con oltre 850 ingegneri in tutta Europa, Ryanair Line Maintenance Engineering, è responsabile di tutte le attività di manutenzione degli aeromobili, dai controlli ordinari di turnaround alle revisioni notturne, alla risoluzione dei problemi e alla rettifica dei difetti, alla gestione A.O.G. (aircraft on ground), ai controlli di rampa fino alle attività di check manutentivo di tipo A, garantendo che tutti gli aeromobili Ryanair partano e conducano i propri clienti verso le loro destinazioni in modo sicuro e puntuale. La compagnia ha trasportato oltre 100 milioni di passeggeri da e per Milano Bergamo dal 2002, quando le sue tariffe low cost sono approdate nello scalo, rendendolo il primo aeroporto di Ryanair in Italia.