25 ottobre 2019- 13:25 Ryanair: aperto terzo hangar in Aeroporto Bergamo con 20 nuovi posti di lavoro (2)

(Adnkronos) - La low cost ha aumentato il proprio traffico a Milano Bergamo dai 360,000 clienti nel suo primo anno di operazioni (2002), agli attuali oltre 11,6 milioni per l’anno in corso (una crescita del 2% rispetto all’anno scorso), supportando oltre 8.700 posti di lavoro in loco. A Bergamo, il Director of Engineering di Ryanair, Karsten Muehlenfeld ha detto che: "Come più grande compagnia aerea italiana, siamo lieti di aprire il terzo hangar presso la nostra struttura di manutenzione di Milano Bergamo. Ryanair crea opportunità per posti di lavoro di ingegneria altamente qualificati, con i nostri turni lavorativi leader del settore e l'opportunità di operare sulla flotta più giovane d'Europa. Bergamo è il luogo ideale per la sua capacità di attrarre, formare e assumere talenti locali per supportare questa struttura. Non vediamo l'ora di aumentare ulteriormente il turismo, il traffico e l'occupazione in loco nella nostra base di Milano Bergamo nei prossimi mesi e anni".