20 settembre 2018- 19:17 Ryanair: Codacons, bene Antitrust, altra vittoria a favore utenti

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Un'altra vittoria del Codacons in favore degli utenti del trasporto aereo". Lo afferma l’associazione dei consumatori, commentando la decisione dell’Antitrust di aprire un procedimento nei confronti di Ryanair sulla nuova policy sui prezzi per il trasporto dei bagagli a mano scattata da poche settimane. "E’ stato proprio il nostro esposto a portare l’Antitrust ad aprire una istruttoria – spiega il Codacons – nelle settimane scorse avevamo presentato un dettagliato esposto chiedendo all’Autorità di verificare la politica sui bagagli adottata dalla compagnia aerea". "L’Antitrust ci ha dato pienamente ragione, ravvedendo possibili violazioni dei diritti dei consumatori, e nel provvedimento di avvio istruttoria ha accolto la nostra tesi secondo cui il trasporto dei bagagli, si legge nel provvedimento, 'costituisce un elemento essenziale del trasporto aereo di persone e quindi prevedibile del servizio medesimo'. Se ora sarà accertata la pratica commerciale scorretta sui bagagli a mano, Ryanair dovrà rimborsare tutti i suoi clienti che hanno speso soldi per supplementi ingiusti, pena azioni legali da parte del Codacons nelle sedi opportune", conclude l’associazione.