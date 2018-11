8 novembre 2018- 15:13 Ryanair: Codacons, denunciata compagnia e anche Wizz Air

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Dopo il procedimento di inottemperanza aperto dall’Antitrust, su Ryanair e Wizz Air incombe anche una denuncia penale per “Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”, sulla base dell’articolo 650 del Codice Penale. A presentarla oggi il Codacons, che attraverso un esposto ha deciso di coinvolgere la Procura della Repubblica di Roma. "Il comportamento dei due vettori appare inaccettabile e deliberatamente teso e violare le disposizioni dell’Autorità a tutto danno degli utenti – spiega il Codacons – Per tale motivo riteniamo che la magistratura debba aprire una inchiesta su Ryanair e Wizz Air alla luce dell’art. 650 del Codice penale che afferma: 'Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206'. In tal senso presentiamo oggi un esposto alla Procura di Roma chiedendo di porre sotto indagine le due società".A partire da oggi, inoltre, i passeggeri delle due compagnie aeree che hanno pagato il supplemento per il trasporto del bagaglio a mano grande (trolley) potranno chiedere la restituzione di quanto versato utilizzando il modulo pubblicato sul sito Codacons alla pagina https://codacons.it/hai-pagato-il-supplemento-bagaglio-ryanair-wizzair-chiedi-il-rimborso/ E se Ryanair e Wizz Air non accoglieranno le richieste dei viaggiatori, il Codacons si farà promotore di una azione collettiva contro le due compagnie aeree.