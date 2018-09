21 settembre 2018- 16:55 Ryanair: Codacons diffida compagnia e minaccia azioni legali

Roma, 21 set. (AdnKronos) - Dopo l’apertura del procedimento da parte dell’Antitrust su Ryanair per il caso dei bagagli a pagamento, il Codacons ha deciso di presentare una formale diffida alla compagnia aerea e un nuovo esposto ad Antitrust e Polizia Postale. Ad annunciarlo è l'associazione dei consumatori nel ricordare che l'intera vicenda nasce da un proprio esposto. "Diffidiamo la compagnia aerea a mostrare sul proprio sito internet e nelle varie pubblicità su ogni canale e mezzo i prezzi dei biglietti comprensivi del costo per il trasporto del bagaglio grande (trolley) – spiega l’associazione – Questo perché sul sito Ryanair, quando si cerca un volo per date successive all’1 novembre, nella prima schermata che appare ai consumatori i prezzi dei biglietti vengono mostrati senza i supplementi richiesti per il trasporto del trolley, balzello che il consumatore che vuole volare con la compagnia irlandese deve aggiungere in una fase successiva durante la procedura online di acquisto del biglietto"."Tale situazione non garantisce adeguata trasparenza agli utenti nella comparazione dei prezzi tra le varie compagnie aeree, e non a caso l’Antitrust ha deciso di aprire una istruttoria sul caso per pratica commerciale scorretta. Per tale motivo chiediamo a Ryanair di indicare subito in modo chiaro sul proprio sito le tariffe dei voli comprensive della spesa per il trasporto del trolley, e ad Antitrust e Polizia Postale di intervenire contro eventuali pubblicità della compagnia irlandese che non garantiscono trasparenza nelle informazioni sui prezzi dei biglietti rese agli utenti", conclude il Codacons.