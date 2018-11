26 novembre 2018- 12:10 Ryanair fa i saldi

(AdnKronos) - Lasciato alle spalle il 'Black Friday', tocca alla 'Cyber Week'. E Ryanair lancia i suoi saldi con uno sconto di 30 euro sui voli di andata e ritorno per viaggi dall'1 gennaio al 31 maggio 2019. L'offerta - si legge sul sito della compagnia low cost - è soggetta a termini e prezzi ma è valida solo per la giornata di oggi, 26 novembre.Partenze a meno di 10 euro, ancora una volta, da Milano-Bergamo 'Orio al Serio' e Milano Malpensa, Torino, Roma Ciampino e Bologna per andare in destinazioni in tutta Europa tra cui Berlino, Londra, Bruxelles, Barcellona, Madri, Malta, Francoforte, Palma, Amburgo e Parigi.