21 settembre 2018- 13:09 Ryanair: Federconsumatori, Antitrust ci dà ragione su bagagli (2)

(AdnKronos) - "Anche l’Autorità ha rilevato, così come da noi segnalato, che le continue modifiche apportate al regolamento creano confusione negli utenti e aumentano 'il rischio di incorrere in sovraccosti'", evidenzia ancora Federconsumatori. "Naturalmente Federconsumatori accoglie con favore l’intervento dell’Antitrust e, considerando che RyanAir non è nuova a comportamenti non esattamente corretti e trasparenti, esortiamo gli utenti a scegliere con cura il vettore al momento dell’acquisto del biglietto, comparando con la massima attenzione il prezzo finale, e a segnalarci qualsiasi tipo di problematica con la compagnia", conclude l'associazione dei consumatori.