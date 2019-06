6 giugno 2019- 18:44 Ryanair: Filt e Uilt, definitiva condanna per comportamento antisindacale

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Con una sentenza, emessa oggi, il Tribunale di Busto Arsizio rigetta il ricorso di Ryanair e condanna in via definitiva la compagnia per comportamento antisindacale nei confronti di Filt Cgil e Uiltrasporti". Ne danno notizia le due organizzazioni sindacali dei trasporti, affermando che "nel merito, finalmente, viene sancita l’illegittima condotta dell’azienda che rifiuta di confrontarsi con il sindacato". Questa sentenza, affermano Filt Cgil e Uiltrasporti, "conferma, ancora una volta, ciò che sosteniamo da tempo: il contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, recentemente rinnovato, deve diventare il riferimento minimo applicato da tutti i vettori che operano in Italia, superando la giungla dei contratti aziendali al ribasso".