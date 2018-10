17 ottobre 2018- 17:37 Ryanair: Fit, firma oggi è primo passo, ora i piloti

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - “La firma odierna per noi è un primo, importante step sulla strada della costruzione dei diritti dei lavoratori di Ryanair”. A dichiararlo è la Fit-Cisl in merito alla firma del contratto collettivo degli assistenti di volo di Ryanair basati in Italia.“Il nostro prossimo obiettivo – prosegue la federazione cislina - è migliorare anche il contratto dei piloti del vettore irlandese. Lo scopo finale è dare ai lavoratori di Ryanair tutte le tutele italiane dopo anni di assenza di relazioni industriali con questa azienda. Il valore della firma odierna è dato non solo dal suo essere la prima del genere in Europa, ma anche dal fatto che dimostra ancora una volta l’importanza del ruolo della contrattazione, soprattutto a chi finge di non capire il valore del sindacato”.