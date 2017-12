RYANAIR: GARANTE SCIOPERI, DA COMPAGNIA DICHIARAZIONI FUORI DA COSTITUZIONE

13 dicembre 2017- 14:19

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Le dichiarazioni dei vertici di Ryanair non appaiono non conforme ai principi del nostro ordinamento, nel quali lo sciopero, se esercitato legittimamente, è considerato un diritto costituzionale". Lo dichiara, in una nota, Giuseppe Santoro Passarelli, presidente dell'Autorità di garanzia per gli scioperi. "Val la pena ricordare che, limitatamente ai servizi che la compagnia irlandese svolge in Italia, l’Autorità di garanzia ha ritenuto l’applicabilità della legge 146/1990, riservandosi la possibilità di intervenire in caso di grave pregiudizio nei confronti degli utenti, a seguito di scioperi effettuati sul territorio nazionale", sottolinea Passarelli. "Non solo, la stessa Ryanair, in occasione di scioperi dei controllori di volo italiani richiede ad Enac (ed ottiene) la protezione dei propri voli monogiornalieri 'da e per le isole'. Voglio rammentare, infine, che la legge 146 censura quei comportamenti aziendali che possano determinare l’insorgenza o l’aggravamento del conflitto", conclude Passarelli.