RYANAIR: IN 2017 TARGET 36 MLN PASSEGGERI, +12,5% SU 2016

27 luglio 2017- 14:40

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - Ryanair cresce ancora in Italia. Nel 2017, la compagnia low cost irlandese trasporterà 36 milioni di passeggeri con un incremento di 4 milioni, + 12,5% rispetto al 2016, con 99 nuove rotte. E' questo l'obiettivo indicato oggi dal chief commercial officer della compagnia low cost irlandese, David O'Brien, nel corso della conferenza stampa a Roma per il lancio della nuova destinazione Roma Fiumicino-Tel Aviv. Un volo giornaliero, questo, che Ryanair comincerà ad operare con l'inizio della stagione invernale a fine ottobre. "Siamo lieti di aggiungere il nuovo collegamento che per la prima volta offre a visitatori e clienti italiani un'opzione low cost sulla rotta. I clienti italiani continuereranno a beneficiare dell'attuale espansione in Israele di Ryanair, che include, a partire dall'inverno, anche due nuove rotte da Milano Bergamo per Tel Aviv ed Eilat Ovda"."Mentre siamo soddisfatti di aggiungere questa nuova rotta, la crescita dell'aeroporto di Roma non tiene il passo con gli aeroporti low cost a Milano, Napoli e Venezia che hanno beneficiato della maggior crescita di Ryanair ", ha detto O'Brien. "I clienti romani saranno ancora una volta penalizzati e non godranno della notevole crescita di Ryanair a causa degli elevati costi imposti da Aeroporti di Roma", sottolinea poi la compagnia in una nota.