25 settembre 2018- 16:22 Ryanair: in estate 2019 53 nuove rotte da Italia, 40 mln passeggeri

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Ryanair è già pronta all'estate 2019 e lancia 53 nuove rotte dall'Italia tra cui Bologna–Corfù, Napoli–Bordeaux e Roma–Rodi, per un totale di 450 connessioni, che permetteranno di trasportare 40 milioni di passeggeri all’anno in 29 aeroporti italiani, più di un milione in più rispetto a quest'anno. Ad annunciarlo è stato David O'Brien, chief commercial officer della compagnia low cost irlandese nel conferenza stampa oggi a Roma. “Siamo lieti di lanciare la nostra programmazione dall’Italia per l’estate 2019. I clienti e visitatori italiani possono prenotare da oggi le proprie vacanze per la stagione estiva 2019, con tariffe ancora più basse. Non c’è momento migliore per prenotare un volo Ryanair", ha detto O'Brien. "Ryanair è l'unica compagnia aerea che offre 400 collegamenti internazionali diretti verso tutte le regioni italiane, supportando oltre 30.000 posti di lavoro negli aeroporti e creando importanti collegamenti per viaggi sia business che leisure, non solo verso Roma e Milano, ma anche nei territori dell'Italia che più hanno bisogno di questa essenziale spinta economica", ha sottolineato.