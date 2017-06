RYANAIR: O'LEARY, NON CI SERVE IL LUNGO RAGGIO DI ALITALIA

27 giugno 2017- 15:49

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Non ci serve il lungo raggio" che potrebbe arrivare con l'acquisto di Alitalia, visto che "comunque prevediamo di arrivare nei prossimi anni a 200 milioni di passeggeri". Lo ha spiegato il Ceo di Ryanair Michael O'Leary commentando l'offerta della compagnia low-cost. Alitalia, ha precisato, "deve comunque volare molte più rotte da Roma e Milano verso Europa, i nostri prezzi sulle rotte domestiche italiane sono troppo convenienti, Alitalia non può guadagnare sul quelle"."Se ristrutturata a dovere - ha aggiunto - Alitalia può crescere, ma ora la compagnia ha 4-5 mila persone che non sono tecnici, piloti o membri di equipaggio: anzi, non so proprio cosa facciano".