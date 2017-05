RYANAIR: PROFITTI IN CRESCITA A 1,3 MLD, PASSEGGERI +13% A 120 MLN

30 maggio 2017- 08:13

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Profitti in crescita per Ryanair nell'esercizio che si è chiuso il 31 marzo scorso. La compagnia low cost irlandese mostra un risultato netto positivo per 1,316 miliardi di euro in crescita del 6% mentre i ricavi si attestano a 6,648 miliardi con un incremento del 2%. La riduzione del 13% delle tariffe medie combinata con i risultati del terzo anno del programma "Always getting better" ha portato a un incremento del traffico del 13%, con i passeggeri che hanno toccato quota 120 milioni e con un load factor al 94%. I costi unitari si sono ridotti dell'11%. "Siamo lieti - commenta il ceo di Ryanair, Michael O'Leary - dell'aumento dei profitti dopo le tasse del 6% a 1,36 miliardi, nonostante le difficoltà del contesto commerciale nel corso dell'esercizio causato da una serie di eventi nelle città europee, uno spostamento della capacità dal Nord Africa, Turchia ed Egitto all'Europa, il calo della sterlina dopo il voto di giugno 2016 sulla Brexit. Abbiamo reagito a tutte queste sfide migliorando il nostro servizio ai clienti e stimolando la crescita con tariffe più basse".