8 novembre 2018- 16:59 Ryanair: sigla accordo su contratto con sindacato tedesco Ver.di

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Ryanair ha siglato un accordo quadro per un contratto collettivo di lavoro (ccl) e un piano di previdenza sociale con Ver.di, il sindacato del personale di bordo tedesco, rappresentante tutto l’equipaggio di Ryanair impiegato in Germania. Questo accordo, che è ora sottoposto a una votazione da parte del personale di cabina, conferma l’applicazione della legge tedesca sul lavoro al personale di bordo di Ryanair, e porterà con sé aumenti di stipendio e altri benefici per tutto il personale di bordo di Ryanair impiegato in Germania per i prossimi due anni.Ryanair ha inoltre confermato che il suo personale di bordo italiano ha votato nettamente (88%) a favore del contratto collettivo di lavoro siglato recentemente con i 3 principali sindacati del personale di bordo Fit Cisl, Anpac e Anpav. Questo contratto collettivo di lavoro, che comprende migliori retribuzioni e benefici, sarà ora applicato a tutto il personale di bordo di Ryanair impiegato in Italia per i prossimi 3 anni. La scorsa settimana, Ryanair ha anche firmato nuovi accordi di riconoscimento con i sindacati del personale di bordo greco (Racu) e svedese (Unionen). Ryanair ora "lavorerà con questi sindacati su un contratto collettivo di lavoro a lungo termine che copra tutto il personale di bordo di Grecia e Svezia". “Siamo lieti - dichiara Eddie Wilson, chief people officer di Ryanair - di siglare questo accordo di contratto collettivo di lavoro con Ver.di, che porterà a miglioramenti retributivi e altri benefici al nostro personale di bordo impiegato in Germania, a condizione che votino a favore di questo accordo la prossima settimana. Questa firma, segue la votazione molto positiva sul contratto collettivo di lavoro in Italia e i recenti accordi di riconoscimento con i sindacati del personale di bordo in Grecia e Svezia. Questi sono ulteriori segnali concreti dei sostanziali progressi che Ryanair sta compiendo nel concludere accordi con il nostro personale e i loro sindacati in molti diversi Paesi dell’Unione Europea.”