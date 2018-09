27 settembre 2018- 18:51 Sabato in piazza per la frase più lunga del mondo

Milano, 27 set. (AdnKronos) - Appuntamento sabato pomeriggio in 120 piazze d'Italia. Lo stesso numero di bambini formerà in contemporanea lettere viventi per comporre una frase lunga oltre 8.926 km. La regia è di Alleanza Assicurazioni che festeggia così i sui primi 120 anni di attività. "Si tratta di un evento senza precedenti -dice Davide Passero, amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni e mai fatto prima al mondo". E mentre i bambini si divertiranno a scrivere #lafrasesuperlunghissima, i genitori potranno fare una donazione libera per il programma 'Ora di futuro' promosso da The Human Safety Net, l’iniziativa globale del Gruppo Generali a favore delle comunità disagiate. L'evento è organizzato in collaborazione con la Onlus Alberto della Vita.Dalle 15 sarà possibile accedere a laboratori di disegno dedicati ai bambini tra i 6 e gli 11 anni, si potranno costruire palloncini creativi con il Balloon Master per assistere, alle 17, alla coreografia scenografica: i 120 bambini per ogni città che si uniranno in una catena di solidarietà dedicata appunto ai bambini meno fortunati, sottolineando l'evento con 15.000 palloncini che verranno lanciati in aria.