SACE: 125 MLN PER FORNITURE DI 40 IMPRESE AL NUOVO IMPIANTO ALBA IN BAHRAIN

7 dicembre 2017- 10:44

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - Con un impegno di 125 milioni di euro, Sace (gruppo Cdp) è intervenuta nell’operazione di finanziamento a favore di Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) per l’acquisto di forniture assegnate al consorzio GE Power - Gama Power Systems ('Ge-Gama') e destinate alla costruzione di una nuova centrale elettrica, Power Station 5, nel Paese. Lo rende noto Sace in un comunicato.In particolare, il consorzio GE-Gama fornirà turbine a gas, servizi di ingegneria e progettazione destinati alla centrale elettrica a gas a ciclo combinato da collegare all’impianto di alluminio “Line 6 Expansion Project” di Alba. L’intervento di Sace nell’operazione è finalizzato a supportare i contratti di sub-fornitura assegnati a circa 40 imprese italiane, soprattutto pmi, specializzate in macchinari e componentistica per il settore energetico.