SACE: 125 MLN PER FORNITURE DI 40 IMPRESE AL NUOVO IMPIANTO ALBA IN BAHRAIN (2)

7 dicembre 2017- 10:44

(AdnKronos) - Con un investimento complessivo di circa 3 miliardi di dollari, una volta in funzione il nuovo impianto di Alba sarà il maggior al mondo per capacità produttiva di alluminio (1,5 milioni di tonnellate annue) e contribuirà a dare una significativa spinta all’economia del Bahrain, attraendo ingenti investimenti esteri nel settore.Nonostante un rallentamento negli ultimi due anni, l’economia bahreinita nel 2016 è cresciuta a un tasso di circa il 3%, con previsioni in media del 2% per i prossimi due anni. L’export italiano nel Paese lo scorso anno è raddoppiato (+56%) ma i volumi rimangono ancora su livelli contenuti (123 milioni di euro). Il Bahrain è tra le economie più differenziate all’interno dei Paesi membri del Gulf Cooperation Council e presenta buoni margini di penetrazione per le imprese italiane soprattutto nei settori energetico, delle infrastrutture, moda e beni di lusso.