16 settembre 2019- 12:13 Sace: accordo con Confindustria Emilia per internazionalizzazione Pmi (2)

(AdnKronos) - "In Emilia sono stati raggiunti in questi anni risultati eccellenti in tema di export ed internazionalizzazione grazie alla eccezionale vitalità del tessuto imprenditoriale Emiliano, ma anche grazie al grande lavoro fatto dalle Associazioni e da Confindustria Emilia. Supportare ed accelerare le imprese Italiane nel processo di internazionalizzazione richiede un impegno strategico importante e continuo e partnerships in cui ogni attore può e deve contribuire mettendo a disposizione il proprio know-how e la propria esperienza, sviluppando strumenti, prodotti ed approcci di supporto sempre più flessibili, innovativi ed in linea con la domanda delle imprese", sottolinea Alessandro Decio, l'amministratore delegato di Sace. "E’ questo l’obiettivo della nostra partnership in Emilia con cui Sace Simest - aggiunge - intende consolidare il proprio legame con un territorio a forte vocazione export e ricco di eccellenze imprenditoriali, con l’obiettivo di offrire soluzioni che aiutino concretamente le aziende nei loro piani di sviluppo internazionale e di espansione su nuovi mercati ad alto potenziale di crescita"."La nuova piattaforma digitale di Confindustria Emilia, che prende il via lunedì 16 settembre - rileva Valter Caiumi, Presidente di Confindustria Emilia-, si alimenterà di strumenti per accelerare la crescita delle imprese da un lato, e renderci sempre più visibili e attraenti al mondo dall’altro. Con la collaborazione di Sace Simest, in tempo reale, sarà possibile, per la prima volta, avere il quadro attuale e prospettico dei principali indicatori economici di tutti i paesi del mondo. È un primo indispensabile cruscotto informativo sui mercati, necessario alle nostre aziende nella definizione delle strategie di sviluppo internazionale. Con questa sinergia mettiamo a fattor comune le migliori competenze volte anche a facilitare e ampliare la gamma di soluzioni a supporto delle imprese", aggiunge Caiumi.