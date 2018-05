3 maggio 2018- 17:59 Sace: con Imm per nuovi progetti a Istanbul

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Incontro di business matching organizzato da Sace per far incontrare Imm, principale municipalità turca, e 50 imprese italiane attive nel settore delle infrastrutture L’evento è frutto del programma Push Strategy con cui Sace fa da apripista alle commesse italiane in Turchia: sul tavolo 2,75 miliardi di euro di opportunità. Si è tenuto oggi, presso la sede di Milano di Sace, il primo incontro di business matching tra la Istanbul Metropolitan Municipality, la maggiore delle trenta municipalità metropolitane e principale centro economico e finanziario della Turchia, e circa 50 imprese italiane attive nel settore delle infrastrutture, interessate alle opportunità offerte dall’ampio piano strategico di IMM che prevede 2,75 miliardi di euro di investimenti. All’evento hanno partecipato rappresentanti di Imm che hanno presentato nel dettaglio il piano strategico della società, e rappresentanti di Sace Simest che hanno presentato gli strumenti assicurativo-finanziari del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, utili a sviluppare in sicurezza il business in Turchia e offerto una panoramica dei rischi e delle opportunità per chi vuole operare nel Bosforo. All’evento è intervenuto anche il responsabile dell’ufficio Ice in Turchia, Aniello Musella, offrendo linee guida pratiche per muoversi su questo mercato.L’incontro di oggi è frutto di un impegno più ampio e incisivo di Sace nei confronti di IMM: un impegno riconducibile a Push Strategy, il programma avviato con il nuovo Piano Industriale attraverso cui Sace fa da apripista all’export italiano in mercati ad alto potenziale.