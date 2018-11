13 novembre 2018- 16:19 Sace: missione in Ghana, opportunità per export italiano

(AdnKronos) - Rafforzare le relazioni con il Ghana e valutare nuove iniziative per sostenere la crescita delle esportazioni e degli investimenti italiani in Ghana e in tutto il West Africa, facendo leva sul ruolo di hub svolto da Accra a livello regionale. E' l'obiettivo della missione di Sace Simest in corso in Ghana in questi giorni. “In un quadro globale in rallentamento, l’Africa Occidentale rappresenta oggi una regione dinamica, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di medio-lungo termine per l’export italiano in un’ampia gamma di settori funzionali allo sviluppo economico, infrastrutturale, agricolo e manifatturiero locale - dichiara - l'ad di Sace Alessandro Decio -. Con questa missione in Ghana, dove abbiamo già oltre 200 milioni di nuove operazioni allo studio, puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra capacità d’intervento in tutta la Regione, dalla Costa d’Avorio al Benin, dal Senegal al Camerun fino alla Nigeria. Un’area dove la complessità operativa, l’elevato livello atteso dei tassi d’interesse e l’accesso limitato alle fonti di finanziamento rendono cruciale il ruolo di Sace Simest per aiutare le imprese italiane a competere e crescere in sicurezza”.Con un portafoglio di operazioni assicurate pari a circa 75 milioni di euro (primo semestre 2018, + 72% rispetto al dato di fine anno 2017), il Ghana è il primo mercato per SACE in West Africa. Dopo aver mobilitato risorse per 44 milioni nel 2017 e 32 milioni nei soli primi sei mesi del 2018 di euro a supporto di esportazioni e investimenti italiani in Ghana, il Polo SACE SIMEST ha oggi allo studio nuove operazioni per oltre 200 milioni di euro in settori funzionali allo sviluppo e alla crescita del Paese, dalle tecnologie industriali e agricole alle infrastrutture e costruzioni.