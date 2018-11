13 novembre 2018- 16:19 Sace: missione in Ghana, opportunità per export italiano (2)

(AdnKronos) - Il Ghana, sottolinea Sace, rappresenta per l’export italiano un interessante “mercato di frontiera”: si tratta infatti di una destinazione ancora scarsamente esplorata, capace di offrire opportunità specifiche ad aziende operanti in diversi settori. Vi sono numerose imprese italiane presenti in Ghana attive principalmente nei settori dell’energia, dell’edilizia, della produzione e commercializzazione di cacao e legname. Molte altre, senza una presenza stabile in loco, hanno iniziato ad approcciare il Paese come mercato di destinazione delle proprie vendite, il che si è tradotto in una crescita dell’export italiano in Ghana. Nel 2017 l’export italiano è stato pari a 230 milioni di euro circa, trainato dal settore della meccanica strumentale (che da sola rappresenta circa un terzo del nostro export nel Paese), metallurgia e prodotti in metallo (11,8%) e prodotti chimici (9%) oSebbene il risultato 2017 abbia segnato un calo rispetto all’anno precedente (-12%), l’export italiano in Ghana conserva buone prospettive di crescita per gli anni a venire: dopo avere messo a segno un +12,6% nel primo semestre 2018, l’export italiano si prepara a crescere a un tasso del 3,5% nel prossimo triennio in base alle previsioni di Sace.