24 ottobre 2019- 14:19 Sace: punta a Oriente, 2 nuovi accordi per sostenere imprese in nuovi mercati asiatici (2)

(Adnkronos) - Il secondo accordo, invece, è stato siglato con l’Hong Kong Export Credit Insurance Company e intende realizzare una maggiore collaborazione fra le due società attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze specifiche e la possibile collaborazione commerciale in ambito assicurativo-finanziario. Per la società asiatica il documento è stato firmato da Cynthia Chin, General Manager di Hkecic. Gli accordi sottolineano la capacità di Sace Simest di agire come facilitatore e sviluppatore di nuove opportunità di business per le aziende italiane che operano sui mercati interazionali. Il Polo è presente in tutto il mondo attraverso 11 sedi estere, fra le quali quelle di Hong Kong e Mosca, aperte entrambe nel 2006.