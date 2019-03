13 marzo 2019- 18:16 Sace: Quintieri, 'rafforziamo nostro impegno a imprese venete'

Treviso, 13 mar. (AdnKronos) - Davanti alle turbolenze nei paesi emergenti, al rallentamento dell’economia statunitense, al protezionismo, alla Brexit le PMI venete si interrogano su come fronteggiare questa complessità e intercettare la crescita che viene dai mercati esteri. Un punto su questo scenario è stato fatto oggi a Treviso a Palazzo Giacomelli, sede di Assindustria Venetocentro, nel convegno “L’export del Veneto tra vecchi e nuovi rischi”, organizzato - in collaborazione con Assindustria Venetocentro - da Intesa Sanpaolo e SACE SIMEST, Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, per presentare la nuova Mappa dei Rischi 2019 di SACE.Al centro dell’evento il punto di vista di imprese, istituzioni e finanza: Claudio De Nadai, Rappresentante delle PMI di Treviso in Assindustria Venetocentro; Renzo Simonato, Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo; Francesco De Bettin, Presidente di DBA Group; Alfeo Ortolan, Presidente di MAEG; Alberto Baban, Presidente di VeNetWork; Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SIMEST e Simonetta Acri, Chief Sales Officer, SACE (Gruppo CDP).“Il 2019 si apre con uno scenario internazionale più complesso in cui, tuttavia, non mancheranno grandi occasioni di crescita per le aziende italiane, soprattutto nei paesi emergenti - ha dichiarato Beniamino Quintieri, Presidente di SACE –. Siamo in un territorio dalla forte vocazione e tradizione internazionale, dove gli imprenditori sanno bene che rischi e opportunità fanno parte di ogni avventura che punta al successo. Come Polo SACE SIMEST confermiamo il nostro sostegno alle imprese venete e lo rafforziamo, giorno dopo giorno, stringendo importanti partnership con il sistema bancario e confindustriale”.