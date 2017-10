SAHARA OCCIDENTALE: SENATORE VACCARI AD ONU PER DIRITTI SAHARAWI

4 ottobre 2017- 22:10

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Il senatore del Partito democratico Stefano Vaccari, presidente dell’Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo Saharawi, mercoledì 5 ottobre parteciperà a New York alla 72esima sessione della Quarta Commissione delle Nazioni Unite, per intervenire in difesa dei diritti saharawi."Il cessate il fuoco della guerra civile -spiega Vaccari- era stato raggiunto nel 1991 sul presupposto che il popolo Saharawi avrebbe potuto esprimersi sul suo futuro con un referendum che, però, non è mai stato convocato. Per questo chiederò coraggio alla Quarta Commissione nella risoluzione finale, dove mi auguro si proponga al segretario generale Guterres e all'Assemblea generale di fissare quanto prima la data del referendum”.