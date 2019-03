13 marzo 2019- 17:42 Saipem: accordo con Kitegen per tecnologia energia vento in alta quota (2)

(AdnKronos) - KiteGen è all'avanguardia nel settore e ha fatto da apripista per la produzione di energia dagli aquiloni sin dai primi anni 2000. Saipem ha scelto di supportare la soluzione KiteGen, tra le diverse presenti nel panorama internazionale che stanno sviluppando sistemi eolici di alta quota, in base ad approfondite valutazioni in merito ai punti di forza di quest’ultima: ha brevettato tutte le possibili valide architetture deep offshore dell’eolico troposferico che sono di particolare interesse per Saipem, offre una struttura leggera e sicura e, infine, infine, le soluzioni adottate da KiteGen sono opportunamente protette da 40 brevetti in oltre 70 paesi. Le specificità dei sistemi utilizzati da Kitegen per manovrare e controllare la vela utilizzata per la produzione di energia (sistemi di rilascio e recupero della vela, cavi leggeri e ad alta resistenza, sistemi avanzati di automazione e controllo), si sposano perfettamente con le conoscenze che Saipem ha acquisito nello svolgimento delle attività di business tradizionali in acque profonde, accelerando da un lato lo sviluppo industriale della tecnologia e dall’altro la ricerca di nuovi campi di applicazione della tecnologia stessa. Tra i possibili sviluppi della tecnologia KiteGen, Saipem sta lavorando anche a una sua possibile applicazione offshore in quanto, per la sua leggerezza, il sistema può essere realizzato anche in acque profonde, dove non è possibile utilizzare turbine eoliche. Le caratteristiche di leggerezza della tecnologia Kitegen consentiranno inoltre a Saipem di proporre ai propri clienti soluzioni ibride che integrino la produzione di energica elettrica da vento di alta quota a soluzioni tradizionali del settore O&G. L’obiettivo è accelerare la carbon neutrality, migliorare l’efficienza energetica, incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili.