13 marzo 2019- 20:35 Saipem: acquisti nuovi contratti in Drilling onshore per 220 mln dlr

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - Saipem ha acquisito nuovi contratti, ed estensioni di altri già vigenti, nel Drilling Onshore per un valore complessivo di circa 220 milioni di dollari. Questi contratti, si legge in una nota, sono relativi a nuove commesse che verranno realizzate in Bolivia e in Arabia Saudita e a estensioni di lavori già in corso in Arabia Saudita, Perù, Marocco e Romania.L’aggiudicazione di queste nuove commesse, commenta Francesco Racheli, Chief Operating Officer Onshore Drilling, "premia gli sforzi di ottimizzazione delle operazioni e conferma la strategia della divisione Drilling Onshore di consolidamento della presenza in aree geografiche importanti come il Medio Oriente e il Sud America e di espansione della base clienti".