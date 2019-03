12 marzo 2019- 15:02 Saipem: Caio, 'risultati 2018 positivi, mercato ha apprezzato'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - I risultati conseguiti da Saipem nel 2018 "sono sicuramente risultati positivi. Il Cda ha espresso grande soddisfazione nei confronti del management a partire dall'amministratore delegato Stefano Cao che ha fatto un grande lavoro nel proseguire l'opera di ristrutturazione e di rilancio avviato da qualche anno". Così in un'intervista all'Adnkronos, il presidente di Saipem, Francesco Caio commentando i risultati del 2018 del gruppo e le prospettive per il 2019.Quelli registrati da Saipem, che in particolare hanno visto scendere l'indebitamento finanziario netto, aumentare il portafoglio ordini a 8,75 miliardi di euro e gli investimenti tecnici a 485 mln, sottolinea Caio, "sono risultati che il mercato vede come allineati alle prospettive di sviluppo e di crescita di Saipem e quindi da una parte c'è una grande soddisfazione e dall'altra la consapevolezza che fanno parte di un percorso in cui l'azienda è impegnata".E Saipem guarda al 2019 con ottimismo. "Il contesto dell'industria - rileva Caio- vede la ripartenza degli investimenti sui grandi progetti in cui Saipem da sempre è stata attiva esprimendo anche posizioni di leadership. Probabilmente - osserva il presidente - il 2019 sarà un pò un anno di transizione dove iniziamo a vedere, come lo dimostrano gli ordini presi dall'azienda negli ultimi mesi, un riaprirsi di queste partite di grandi investimenti. Nel 2020 e nel 2021 vedremo un po' più pienamente questi risultati". Il management, rileva ancora il presidente di Saipem, "ha dato una guidance al mercato che sembra apprezzare e siamo impegnati per realizzarla". Saipem, infatti, per il 2019 prevede un aumento dei ricavi a circa 9 miliardi di euro e un ebitda adjusted superiore al 10%.