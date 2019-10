24 ottobre 2019- 11:50 Saipem: Cao, '2019 anno transizione mercato core, in 2020 verso ripresa'

Roma, 24 ott- (Adnkronos) - "Il mercato core non ha registrato segnali chiari di ripresa. Abbiamo definito il 2019 come un anno di transizione e così rimane. Ci sono ancora da registrare chiari segnali di ripresa che il mercato sta riprendendo. Penso che il 2020 possa avere questo tipo di caratteristica". Così l'ad di Saipem, Stefano Cao nel corso di una conference call con i giornalisti in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre. "La fase di lavoro che il gruppo doveva fare" per quanto riguarda il processo di riorganizzazione del gruppo "lo stiamo portando avanti e i risultati si vedono". Cao, inoltre, ha sottolineato che le "rinnovabili sono una parte crescente del nostro portafoglio" ed "è coerente con il nostro business".