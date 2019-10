24 ottobre 2019- 11:28 Saipem: Cao, 'dividendo tema competenza cda, ci sono condizioni'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Le condizioni per il dividendo sono il ritorno al profitto e siccome queste condizioni, con un il ritorno ad un utile positivo, ora ci sono. E' una decisione degli azionisti e il cda prenderà le sue decisioni sul tema al momento opportuno". Ad affermarlo è l'ad di Saipem, Stefano Cao che quindi non esclude che la società possa tornare a distribuire dividendi già per il 2019. "Il tema - ribadisce nel corso di una conference call con i giornalisti - è di competenza del Cda. Tecnicamente sarebbe possibile per il cda, che si riunirà per esaminare il bilancio 2019, proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo in occasione dell'Assemblea che si svolgerà nel 2020 per l'approvazione del bilancio".