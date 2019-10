24 ottobre 2019- 11:38 Saipem: Cao, 'manterremo quota significativa in drilling, in ricerca investitori'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Saipem "è alla ricerca di investitori" ma "manterrà una partecipazione significativa nel business". Così l'ad di Saipem, Stefano Cao nel corso di una conference call con gli analisti in occasione dei risultati del terzo trimestre in merito alla divisione del drilling. "Un anno fa avevamo annunciato che eravamo alla ricerca di investitori. Stiamo continuando il lavoro. Abbiamo analizzato diverse opportunità in vista della cessione di una quota di minoranza. Entro la fine dell'anno o all'inizio della prossimo anno dovrebbe arrivare una decisione", spiega Cao aggiungendo "che se ci arriveremo a dicembre, a gennaio a febbraio ha poca importanza".