SAIPEM: COMMESSE IN MOZAMBICO, MEDITERRANEO E MAR NERO PER 230 MLN DOLLARI

1 giugno 2017- 18:40

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Saipem ed Eni hanno firmato oggi un contratto per le attività di perforazione offshore in Mozambico, che impegnerà la drillship Saipem 12000, della durata di 15 mesi a partire dalla metà del 2019. L'accordo prevede opzioni fino a un massimo di 45 mesi, non incluse nel valore contrattuale. Oltre a tale contratto, che consentirà all’azienda di partecipare allo sviluppo del giacimento Coral, Saipem si è aggiudicata altre commesse nell’ambito della perforazione offshore. Le attività relative alle ulteriori acquisizioni si svolgeranno nel Mediterraneo e nel Mar Nero e vedranno impegnati alcuni mezzi di punta della flotta aziendale. Il valore complessivo delle acquisizioni ammonta a 230 milioni di dollari. In particolare, è stata assegnata da parte di Eni l’attività di perforazione di due pozzi nell’area offshore di Cipro, che avrà inizio nel quarto trimestre del 2017 e in cui verrà utilizzata sempre la Saipem 12000. Successivamente il mezzo sarà destinato all’esecuzione delle attività in Portogallo già assegnate nel corso del 2016 e posticipate su richiesta del cliente. Lo Scarabeo 9, invece, sarà impegnato nella perforazione di un pozzo, più un altro opzionale, nel Mar Nero.