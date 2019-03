12 marzo 2019- 15:25 Saipem: da Uganda ok a proposta progetto raffineria con Agrc (2)

(AdnKronos) - Per Saipem era presente all’incontro Maurizio Coratella, COO della divisione E&C Onshore, che nel fare gli onori di casa ha espresso soddisfazione per il progetto e per il suo avanzamento. Rajakumari Jandhyala, CEO di YAATRA, leader del Consorzio, ha confermato che tutte le attività propedeutiche sono state concluse e che a questo punto, con l’approvazione del Governo, si può dare inizio alla fase successiva di sviluppo del Feed, ovvero dell’ingegneria di front end dopo lo studio di progettazione concettuale o di fattibilità.La proposta, approvata dal Governo ugandese, rientra nelle attività previste dal Feed assegnato lo scorso agosto a Saipem dal Cliente Yaatra Africa per un valore di circa 70 milioni di dollari e della durata di 17 mesi. Per Saipem l’Uganda rappresenta l’accesso ad un nuovo mercato con un importante posizionamento in Africa orientale. Agrc ha confermato che il Consorzio, come previsto nel Pfa, è impegnato a garantire il completamento di tutte le attività di pre-FID, che sono commercialmente vitali per la costruzione della raffineria, in attesa della Final Investment Decision, prevista entro la fine del prossimo anno.