25 settembre 2019- 17:38 Saipem: Fondazione Lhs celebra Ambassador Italia Loves Sicurezza

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Il primo Ils Ambassador Day 2019, l’evento no profit organizzato dalla Fondazione Lhs di Saipem per celebrare gli Ambassador del movimento Italia Loves Sicurezza (Ils) che hanno promosso eventi nell’ambito del roadshow #Ils19 e per presentare i nuovi progetti per il 2020, si è svolto oggi al Blue Note, jazz club milanese. All’evento presentato da Davide Scotti, segretario generale della Fondazione Lh, hanno partecipato oltre 200 persone che aderiscono al movimento Italia Loves Sicurezza tra cui manager, professionisti Hse e giornalisti che hanno celebrato i principali eventi organizzati dal movimento nel 2019. Tra questi, uno dei più originali è la creazione degli Hub, nuclei spontanei e informali di Ambassador che promuovono localmente attività e progetti del movimento e che incentivano la condivisione di informazioni e di idee. Tra le novità presentate da Fondazione Lhs con il nuovo hashtag #safety4future, particolare attenzione meritano l’omonimo contest “Safety4Future”, concorso rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni per promuovere speech innovativi su salute e sicurezza e 'Safe2020', conferenza internazionale sul tema salute e sicurezza che la Fondazione organizzerà l’anno prossimo, un format inedito che costituisce l’evoluzione dei Safety Leadership Event realizzati negli anni passati.La giornata è stata scandita da numerose performance live di musicisti e attori che, attraverso l’arte, hanno lanciato messaggi sull’importanza della prevenzione e della sicurezza. Performance d’apertura quella dei Dvmage, giovane duo trap italiano finalista del contest musicale 'Sicurezza stradale in musica' lanciato da Anas e Radio Italia.