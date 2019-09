25 settembre 2019- 17:38 Saipem: Fondazione Lhs celebra Ambassador Italia Loves Sicurezza (3)

(AdnKronos) - "Con questo evento Fondazione Lhs ha segnato una nuova pagina nell’evoluzione del movimento Italia Loves Sicurezza - spiega Davide Scotti - un progetto importante e in continua crescita il cui format, ormai consolidato a livello italiano e fondato su codici e valori universalmente validi, è pronto per essere replicato anche a livello internazionale".Il roadshow annuale di Ils, legato alla Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro che si celebra il 28 aprile, è giunto quest’anno alla sua quarta edizione; ha dato vita dal 2016 ad oggi a oltre 1.700 eventi sul tema salute e sicurezza; ha coinvolto circa un milione di persone in quattro anni: dipendenti di aziende, bambini e ragazzi, professionisti e membri delle istituzioni; ha promosso laboratori, spettacoli, manifestazioni e progetti a partecipazione gratuita, tutti basati su canali di comunicazione moderni e coinvolgenti.