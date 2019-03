1 marzo 2019- 12:33 Saipem: gup Milano, società ed ex manager a processo per profit warning

Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Saipem è stata rinviata a giudizio dal gup di Milano in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti nell'inchiesta sul profit warning sui conti. Lo rende noto la società sottolineando come la tesi accusatoria faccia riferimento all’ipotesi di illecito "'per non avere predisposto un modello organizzativo idoneo" a evitare la presunta manipolazione del mercato. Se la società deve rispondere a processo dei fatti relativi al 2013, il giudice ha prosciolto il gruppo - "estinzione per prescrizione" - per l'imputazione relativa all'anno 2012. Il giudice dell'udienza preliminare ha, inoltre, rinviato a giudizio gli ex amministratori delegati Pietro Tali e Umberto Vergine, l'ex dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Stefano Goberti in carica alla data di approvazione dei bilanci 2012, l’ex coo della Business Unit Engineering & Construction Pietro Varone in carica alla data di diffusione del comunicato stampa del 24 ottobre 2012. Tutte persone che hanno da tempo lasciato la società.Saipem confida che, "all’esito del giudizio, il cui inizio in primo grado dinanzi al Tribunale di Milano è previsto per il 23 maggio 2019, possa risultare confermata la correttezza del proprio operato".