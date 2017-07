SAIPEM: IN 1° SEMESTRE RICAVI IN CALO A 4,5 MLD, PERDITA A 110 MLN

25 luglio 2017- 08:04

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - Saipem archivia il primo semestre dell'esercizio 2017 con ricavi in calo a 4,590 miliardi di euro e un risultato netto reported negativo per 110 milioni. E' quanto emerge dalla relazione semestrale approvata ieri dal cda della società. Rispetto al primo semestre del 2016, la flessione dei ricavi è del 13% (erano 5,275 miliardi nel corrispondente periodo dello scorso anno) ed è stata determinata dalla contrazione di attività nei settori E&C Offshore, Floaters e Drilling.L'ebitda adjusted si attesta a 524 milioni di euro (669 milioni di euro nel primo semestre del 2016), di cui 268 milioni nel secondo trimestre; il risultato operativo (Ebit) adjusted registra 260 milioni di euro (324 milioni di euro nel primo semestre del 2016), di cui 138 milioni nel secondo trimestre. Il risultato operativo mostra una flessione a 124 milioni di euro (237 milioni di euro nel primo semestre del 2016), di cui 12 milioni nel secondo trimestre. Il risultato netto adjusted è positivo per 92 milioni di euro, di cui 38 nel secondo semestre, e si confronta con i 140 milioni di euro nel primo semestre del 2016. Il risultato netto è negativo per 110 milioni di euro (53 milioni di euro nel primo semestre del 2016), di cui -157 milioni nel secondo trimestre. Un dato che sconta rispetto al risultato netto adjusted una serie special items: svalutazione della piattaforma semisommergibile Scarabeo 5 e del relativo magazzino per 44 milioni di euro, a causa delle mutate prospettive di utilizzo dell’impianto; svalutazioni di immobilizzazioni materiali derivanti dal test di impairment per 53 milioni di euro, derivanti principalmente dall’aumento dal 7,2% al 7,8% del tasso di sconto utilizzato; oneri da riorganizzazione per 26 milioni di euro (al netto del relativo effetto fiscale); oneri derivanti dalla definizione di controversie tributarie per 79 milioni di euro, come da comunicato stampa del 26 maggio del 2017.