24 aprile 2018- 07:39 Saipem: in guidance 2018 ricavi a 8 mld

Roma, 24 apr. (AdnKronos) - Ricavi a circa 8 miliardi di euro, ebitda adjusted maggiore del 10% sui ricavi, investimenti tecnici di circa 0,5 miliardi di euro e debito netto di circa 1,3 miliardi di euro. E' quanto prevedono le guidance 2018 di Saipem, che includono l'acquisizione del mezzo navale Engineering & Construction Offshore. Lo rende noto la società in una nota, confermando le indicazioni comunicate il 5 marzo scorso. "Le uniche variazioni - spiega - riguardano le guidance di investimenti tecnici e debito netto a causa dell'acquisto di un mezzo navale per la posa in 'reeling' di condotte rigide e flessibili".