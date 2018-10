4 ottobre 2018- 20:10 Saipem: Pattofatto si dimette da Cda

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Oggi e con effetto immediato, il Consigliere non esecutivo e non indipendente nonché membro del Comitato per il Controllo e Rischi Leone Pattofatto, ha rassegnato le dimissioni. Alla data di oggi Leone Pattofatto non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale della Società. La Società, si legge nella nota, ringrazia Leone Pattofatto per l’attività svolta in seno al Consiglio di Amministrazione.