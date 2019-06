10 giugno 2019- 18:44 Salario minimo: Di Maio, 'soglia di almeno 9 euro lordi l'ora'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Il decreto dignità e la stabilizzazione di migliaia di persone è stato un primo passo. Ora dobbiamo puntare ad aumentare gli stipendi dei lavoratori italiani sottopagati. E lo vogliamo fare con il salario minimo orario, ovvero fissando per legge una soglia al di sotto della quale non si può scendere. Una soglia di almeno 9 euro lordi l’ora!". Ad affermarlo in un post di Facebook è il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio che ha partecipato alla Conferenza Internazionale del Lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, organizzatrice che quest’anno compie 100 anni. "La misura si rivolge a giardinieri, autisti, camerieri, cuochi, pizzaioli, guardie notturne, centralinisti e tanto altri. Parliamo di almeno 3 milioni di persone con una famiglia e dei figli, che si alzano tutti i giorni la mattina o persino di notte per andare a lavorare. E devono andarci col sorriso, con dignità", sottolinea il ministro.Lo scopero dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro "è la promozione del lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. Ed è esattamente l’obiettivo che ci siamo prefissati".