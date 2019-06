11 giugno 2019- 17:07 Salario minimo: Lega ritira emendamenti

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi, sembra sbloccarsi la partita sul salario minimo. A quanto si apprende, la Lega ha ritirato da pochi minuti tutti gli emendamenti targati Carroccio alla proposta presentata a luglio del 2018 dai Cinque Stelle e ora all’esame in commissione Lavoro del Senato. Da mesi il testo era in stand by, complici le perplessità della Lega.