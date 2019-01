5 gennaio 2019- 20:23 Saldi: a Milano partenza in linea con lo scorso anno

Milano, 5 gen. (AdnKronos) - Primo giorno dei saldi invernali a Milano "non effervescente" e in linea con l’anno scorso. E' quanto emerge dalle prime rilevazioni di FederModaMilano, della Confcommercio milanese. Lo scontrino medio è di poco superiore ai 100 euro, mentre la percentuale media di sconto si è attestata sul 30%.Il presidente, Renato Borghi, pone l'accento sui "tanti consumatori a caccia dell’affare e della qualità nei nostri negozi. Ciò - dice - lascia ben sperare. Auspichiamo che nei prossimi giorni possano crearsi le condizioni favorevoli a quegli acquisti che davvero garantirebbero agli operatori commerciali la liquidità necessaria in vista dei vicini appuntamenti di presentazione delle nuove collezioni di moda". Nell’ultimo sondaggio effettuato da Federmodamilano, la stragrande maggioranza dei soci si era espressa per posticipare i saldi all’effettiva fine stagione: al termine di gennaio o, addirittura, a febbraio". L'affluenza maggiore è stata in centro città, nelle vie commerciali e, in particolare, nei negozi dei centri commerciali. I prodotti più venduti in questa prima giornata sono maglieria, camiceria e scarpe. Il freddo di questi giorni ha incentivato anche gli acquisti dei piumini, mentre per i capi spalla si tende ad aspettare ancora qualche giorno con il pieno rientro in città dei milanesi. "Le aspettative degli operatori – rileva ancora Federmodamilano – appaiono positive".